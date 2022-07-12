«Ак Барс» показал видео о новом контракте Даниса Зарипова

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов продлит контракт с «Ак Барсом». Пресс-служба казанского клуба опубликовала в соцсетях видео, в котором намекнула на подписание нового соглашения с хоккеистом. Сам Зарипов также снялся в ролике.

Спортивная редакция «Татар-информа» еще в мае сообщала, что продление контракта «Ак Барса» с Данисом Зариповым согласовано. Также мы писали, что капитан казанской команды был готов на понижение зарплаты ради этого.

Данис Зарипов является единственным в КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина среди всех хоккеистов и наставников команд. Три титула из пяти он завоевал в составе казанского «Ак Барса». Еще два трофея ему покорились в составе магнитогорского «Металлурга».