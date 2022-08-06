«Ак Барс» показал, как Билялетдинов и Знарок посадили осину в Альметьевске

Пресс-служба «Ак Барса» показала, как хоккеисты и тренерский штаб казанского клуба приняли участие в экологической акции в городе Альметьевск.

Так, участие в посадке одного саженца приняли главный тренер команды Олег Знарок и советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов.

«Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок – лучшего тандема для посадки деревьев не существует», – говорится в заявлении клуба.

Помимо этого, в рамках благотворительной акции хоккеисты и тренерский штаб «Ак Барса» посетили биокласс при одной из городских гимназий Альметьевска.

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет первый контрольный матч летнего межсезонья. Казанцы встретятся в Альметьевске с местной командой ВХЛ «Нефтяник». Начало встречи в 17:00.