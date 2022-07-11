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Спорт
11 июля 2022  10:22
Артур Халилуллов

«Ак Барс» показал фото Александра Радулова с женой и двумя детьми в Казани

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Бывший нападающий «Даллас» Александр Радулов прибыл в Казань со своей семьей. Соответствующее фото в официальном телеграм-канале опубликовала пресс-служба казанского «Ак Барса».

Александр Радулов перевез семью и детей до официального подписания контракта с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Отметим, что официально о подписании контракта с Александром Радуловым «барсы» еще не сообщали. Но ранее свой переход хоккеист подтвердил сам и объяснил причины своего выбора.

Также Радулов ответил на обвинения в предательстве, которые озвучил президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович.

#Ак барс #Александр Радулов #хоккей #хк цска
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