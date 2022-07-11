«Ак Барс» показал фото Александра Радулова с женой и двумя детьми в Казани

Бывший нападающий «Даллас» Александр Радулов прибыл в Казань со своей семьей. Соответствующее фото в официальном телеграм-канале опубликовала пресс-служба казанского «Ак Барса».

Александр Радулов перевез семью и детей до официального подписания контракта с «Ак Барсом» Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Отметим, что официально о подписании контракта с Александром Радуловым «барсы» еще не сообщали. Но ранее свой переход хоккеист подтвердил сам и объяснил причины своего выбора.

Также Радулов ответил на обвинения в предательстве, которые озвучил президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович.