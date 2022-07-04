Александр Радулов ответил президенту ЦСКА на обвинение в предательстве

Бывший форвард команды НХЛ «Даллас» Александр Радулов ответил президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу на обвинение в предательстве, которое босс армейцев озвучил в мае 2022 года.

«Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть в клубе в дальнейшем. Александр уезжал из клуба с договоренностями, что он подпишет контракт с ЦСКА. Потом он их изменил. Поэтому мы стараемся к этому персонажу не возвращаться», - говорил Есмантович.

Сегодня Радулов заявил, что тогда для него был последний шанс попробовать свои силы в НХЛ и выразил уверенность, что все, кто хотел, поняли его решение.

«Ребят, уже шесть лет прошло. Что здесь комментировать? Вам же всё сказали. Кто-то что-то пытался заявить, но я даже не хочу в это лезть. В этом интервью я уже вам сказал, что, когда мне исполнилось 30 лет, понимал, что это единственный шанс для меня — уехать в Америку. Потом бы — когда тебе 31, 32 года — не смог бы заиграть там.

Все об этом знали. Все это слышали. И кто хотел услышать, тот услышал. А кто не хотел, тот сделал какой-то свой вывод. Ну, если у людей такое мнение, что я могу поделать? Ни в коем случае ни на кого не злюсь. Прошло много времени. Всё, что было — то было», - приводит слова Радулова «Матч-ТВ».

Напомним, что Александр Радулов продолжит свою карьеру в «Ак Барсе». Свой переход хоккеист подтвердил сам. Отметим, что официально казанский клуб о подписании контракта с Радуловым не объявлял.