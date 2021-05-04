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Ру Тат
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4 мая 2021  22:16
Cергей Гаврилов

«Ак Барс» подписал новый контракт с Петровым

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг прежнее соглашение и подписал новое, рассчитанное на два года, с нападающим Кириллом Петровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего Петрова 27 (15+12) очков в регулярном чемпионате и 9 (6+3) — в плей-офф.

Петров не только воспитанник «Ак Барса», но и потомственный казанский хоккеист — за этот клуб играли его дед и отец. Новый сезон станет для него 12-м в рядах казанской команды. В ее составе Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина (2010), серебряным (2007 и 2020) и бронзовым (2021) призером чемпионата России.

Таким образом, за день «Ак Барс» продлил контракты с двумя своими воспитанниками — Петровым и Бурмистровым.

хк ак барс кирилл петров
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