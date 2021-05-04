«Ак Барс» сохранил в своих рядах Александра Бурмистрова

Нападающий Александр Бурмистров сегодня подписал новый двухлетний контракт с казанским хоккейным клубом «Ак Барс», информирует пресс-служба команды.

Воспитанник «Ак Барса» — 29-летний Бурмистров помимо родной команды играл в КХЛ лишь в уфимском «Салавате Юлаеве».

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате хоккеист набрал 17 (6+11) очков в 44 играх. В плей-офф форвард сделал две голевые передачи в 12 матчах.

Александр трижды возвращался в родной клуб из НХЛ. Предстоящий сезон станет для него седьмым в казанской команде. Всего в составе «барсов» нападающий провел 241 матч и набрал 103 (33+70) очка. В 2018 году Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2021-м — бронзовым призером чемпионата России.