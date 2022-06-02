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Ру Тат
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Спорт
2 июня 2022  10:16

«Ак Барс» анонсировал переход Радулова, опубликовав фотографию форварда с Олегом Знарком

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Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фото, на котором запечатлены, как предполагается, будущие наставник и форвард «барсов» Олег Знарок и Александр Радулов.

«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», – подписано под фотографией, на которой Радулов и Знарок находятся в расположении сборной России по хоккею.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что ранее Знарок уже провел финальные переговоры с руководством «Ак Барса», а агент Радулова подтвердил информацию о переходе форварда в «Ак Барс». По сообщениям СМИ, заработная плата хоккеиста в казанском клубе составит 200 млн рублей с учетом бонусов.

В минувшем сезоне в составе «звезд» Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71-м матче НХЛ  при показателе полезности «-20».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #олег знарок #Александр Радулов
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