«Ак Барс» анонсировал переход Радулова, опубликовав фотографию форварда с Олегом Знарком

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фото, на котором запечатлены, как предполагается, будущие наставник и форвард «барсов» Олег Знарок и Александр Радулов.

«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», – подписано под фотографией, на которой Радулов и Знарок находятся в расположении сборной России по хоккею.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что ранее З нарок уже провел финальные переговоры с руководством «Ак Барса», а агент Радулова подтвердил информацию о переходе форварда в «Ак Барс». По сообщениям СМИ, заработная плата хоккеиста в казанском клубе составит 200 млн рублей с учетом бонусов.

В минувшем сезоне в составе «звезд» Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71-м матче НХЛ при показателе полезности «-20».