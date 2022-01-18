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Спорт
18 января 2022  21:17
Дамир Садриев

«Ак Барс» поддержит любое решение по продолжению регулярного чемпионата КХЛ

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Казанский «Ак Барс» готов к любому варианту развития событий касательно продолжения регулярного чемпионата КХЛ. Об этом заявил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

По словам Валиуллина, в клубе готовы поддержать любое решение лиги, в том числе сыграть перенесенные игры во время олимпийской паузы.

«Ак Барс» готов к любому сценарию продолжения сезона, который будет предложен лигой. Мы поддержим любое решение, в том числе, сыграть перенесенные матчи во время олимпийской паузы. У нас несколько игроков отправились в сборные, поэтому молодые хоккеисты из нашей системы могут получить хороший шанс проявить себя на уровне КХЛ», – цитирует генменеджера «Ак Барса» РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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