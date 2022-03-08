«Ак Барс» одержал первую победу над «Авангардом» в серии плей-офф

«Ак Барс» вырвал победу (3:2 ОТ) в матче против омского «Авангарда» в Балашихе в четвертой игре стартового раунда плей-офф КХЛ и сократил разрыв в серии 1 - 3.

Напомним, что наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в этой игре убрал из состава капитана казанцев Даниса Зарипова и его ассистента Артема Лукоянова.

Практически весь матч «Ак Барс» доминировал над соперником, несмотря на то, что «Авангард» первым забросил шайбу. Сошников броском из под защитника застал врасплох Тимура Билялова. Еще в первом периоде казанцы смогли сравнять счет. Панюков вблизи ворот не пожадничал, а отдал пас накатывающемуся на ворота Сафонову -1:1. Отметим, что Панюков провел сегодня первый матч в текущем плей-офф.

Во втором периоде давление на ворота «Авангарда» еще возросло, и в середине 20-минутки «Ак Барс» впервые за четыре матча выше вперед. Даниил Тарасов, пропускавший прошлый матч, выскочил вдвоем с Кэмпфером на одного защитника омичей, обыграл оппонента и отдал пас на пустые ворота. Американский защитник «барсов» был точен.

В третьем периоде «Ак Барс» долгое время продолжал действовать первым номером, позволив «Авангарду» атаковать лишь в последние 10 минут игры. Но омичам этого хватило, чтобы сравнять счет – Семенов попал в створ броском в касание со средней дистанции — 2:2.

В овертайме победу «Ак Барсу» принес точный бросок Кагарлицкого.

Пятый матч серии пройдет в Казани 10 марта.

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0)

1:0 Сошников (Прохоркин, Цегларик, 06:04)

1:1 Сафонов (Панюков, Воронков, 13:43)

1:2 Кэмпфер (Тарасов, Уил, 28:13)

2:2 Семёнов (Шарипзянов, Телегин, 56:33)

2:3 Кагарлицкий