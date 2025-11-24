«Ак Барс» обыграл «Драконов» в Санкт-Петербурге: вот вам и «хэерле кич!»

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд в рамках выездной серии в матче против «Шанхайских Драконов» по буллитам. Александр Барабанов подправил личную статистику, отличившись в двух последних встречах. Что помогает побеждать казанцам: очередные перестановки в составе или индивидуальное мастерство игроков – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Победа «Ак Барса» над «Драконами» и звездный час Барабанова

«Ак Барс» выстоял в последней гостевой встрече против «Шанхайских Драконов», продлив гостевую серию побед до двух матчей. Позитивная сторона несколько сменила негатив, особенно после поражений дома от ЦСКА и минского «Динамо». Надолго ли?

Сразу вспомнился тематический ролик в стиле «Тома и Джерри», который накануне матча с «Ак Барсом» запустила пресс-служба «Драконов». В одном из моментов дракон встает на пути барса со словами: «Здесь тебе не «Хэерле кич»!» Знают ли в китайской команде доподлинно, что данная фраза обозначает, не известно, но использована она была вполне емко и контрастно.

Стоит отметить, что свою результативность во встрече против «Драконов» и вторую игру подряд подправляет форвард татарстанцев Александр Барабанов. Он стал главной звездой прошедшего матча, отметившись забитой шайбой в основное время и в серии послематчевых буллитов. Именно шайба Барабанова решила в концовке исход встречи в Санкт-Петербурге.

В ноябре на счету казанцев пять поражений в девяти встречах. Не самый удачный месяц в исполнении «барсов», особенно после громкой серии из 11 побед. Многие в этой связи начали проводить параллель с сентябрьскими поражениями и вновь упомянули о возможном кризисе. Но, пожалуй, такого исхода все же в нынешнем сезоне больше ждать не стоит. Всего-навсего сложный календарь с лидерами конференций внес свои коррективы и напомнил «Ак Барсу» о проблемах, с которыми в плей-офф дальше второго раунда не пройти.

Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» продолжает экспериментировать

В двух последних матчах в звеньях «Ак Барса» снова можно было отметить некоторые изменения. По-прежнему неприкосновенной осталась первая тройка Кирилла Семенова, Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. Судя по всему, наставника татарстанцев Анвара Гатиятулина в ней все устраивает. К тому же это звено вторую игру подряд набирает очки. Перетасованы между собой были второе и третье звенья. К Александру Хмелевскому во вторую тройку подняли Илью Сафонова и Артема Галимова. Григория Денисенко и Владимира Алистрова поставили в третье звено к Михаилу Фисенко.

Подобная перестановка принесла свои плоды в первом же матче с «Нефтехимиком», в котором отличилось третье звено. В этом отношении хочется отметить особую взаимосвязь двоих разноплановых нападающих Денисенко с Фисенко, которые подчас между собой действуют весьма согласованно. Также в матче против «Драконов» отличилась и вторая тройка, быстро разыгравшая комбинацию перед воротами шанхайской команды. Галимов наконец прервал серию без заброшенных шайб с подачи Сафонова и Хмелевского.

На пресс-конференции после матча с «Драконами» данные перестановки в составе прокомментировал наставник татарстанцев Анвар Гатиятулин. Он объяснил текущие изменения поиском более выгодных сочетаний.

«Сейчас мы можем немножко экспериментировать, что-то пробовать. У нас ещё есть примерно месяц-полтора, чтобы посмотреть, как ребята взаимодействуют, что работает, а что нет», – сказал Гатиятулин, имея в виду время до начала плей-офф.

Фото: ak-bars.ru

Лидеры «Ак Барса» подправляют индивидуальную статистику, но поможет ли это команде в плей-офф?

Глядя на нынешний состав «Ак Барса», хочется, чтобы результативность некоторых лидеров была несколько выше. На сегодняшний день в Казани играют два самых дорогостоящих хоккеиста КХЛ – Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. Зарплата каждого из форвардов составляет 95 млн рублей в год. А также в десятку топов входит и Александр Хмелевский (80 млн рублей). Отметим, ни в одной команде лиги нет такого количества хоккеистов с подобными финансовыми запросами. А в «Ак Барсе» их три!

К примеру, у «Локомотива», который идет на первой строчке в Западной конференции, нет ни одного игрока, чья зарплата бы превышала отметку в 75 млн. рублей. В этой связи даже обидна результативность татарстанских форвардов на фоне общей статистики. На сегодняшний день самый результативный форвард КХЛ – Роман Канцеров из «Металлурга» (19+14). На втором месте идет Сэм Энас из минского «Динамо» (17+16), на третьем – Руслан Абросимов из «Северстали» (15+10), на четвертом – Александр Радулов (14+16) из «Локомотива». Замыкает топ-5 по голам и очкам Евгений Митякин их «Нефтехимика» (14+ 9). Сравнивать показатели Дмитрия Яшкина (11+8), который идет лишь 19-м в данном рейтинге среди нападающих в КХЛ, немного стыдно.

Предположим, проблема индивидуальной статистики лидеров «Ак Барса» кроется в плохой результативности всей команды. При этом лучшим по атакующим показателям среди татарстанцев является Митчелл Миллер. В активе 23-летнего защитника 10 шайб и 13 ассистентских передач. Кроме того, он набирает очки почти в каждой игре.

На счету Барабанова с учетом двух последних встреч 5 шайб и 14 передач. Три очка 31-летний форвард заработал как раз в двух последних матчах, отличившись в системе «гол + пас» в игре против «Нефтехимика» и забив шайбу в матче с «Драконами». Хмелевский также отметился в матче с китайской командой, забив гол и поучаствовав в результативной передаче. Однако пока статистика нападающего тоже не совсем стабильна. В этой ситуации стоит лишь уповать на слова главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина, который постарался оправдать пробелы селекционной политики, замяв вопрос об индивидуальной результативности лидеров.

«В прошлом сезоне многие побили свои рекорды результативности, но они не приблизили нас к самой важной цели», – сказал Гатиятулин после домашнего поражения от ЦСКА.