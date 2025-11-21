Видео: «Драконы» разместили юмористический ролик перед матчем с «Ак Барсом»

Фото: hc-dragons.com

Накануне матча с казанским «Ак Барсом» пресс-служба «Шанхайских Драконов» запустила шуточный видеоролик-анонс в стиле мультфильма «Том и Джерри». Напомним, встреча между соперниками состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября. Начало в 17:00 мск.

По итогам 28 матчей татарстанская команда находится на 3 месте с 36 очками на «Востоке». Китайская команда расположилась на 6 строчке после 27 игр с 32 очками в «Западной» конференции.

Также в рамках выездной серии сегодня, 21 ноября, «Ак Барс» проведет первую встречу в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Время начала матча – в 19:30 мск.

Видео: соцсети ХК «Шанхай Дрэгонс»