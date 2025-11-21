news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 ноября 2025 16:32

Видео: «Драконы» разместили юмористический ролик перед матчем с «Ак Барсом»

Читайте нас в
Телеграм
Видео: «Драконы» разместили юмористический ролик перед матчем с «Ак Барсом»
Фото: hc-dragons.com

Накануне матча с казанским «Ак Барсом» пресс-служба «Шанхайских Драконов» запустила шуточный видеоролик-анонс в стиле мультфильма «Том и Джерри». Напомним, встреча между соперниками состоится в Санкт-Петербурге 23 ноября. Начало в 17:00 мск.

По итогам 28 матчей татарстанская команда находится на 3 месте с 36 очками на «Востоке». Китайская команда расположилась на 6 строчке после 27 игр с 32 очками в «Западной» конференции.

Также в рамках выездной серии сегодня, 21 ноября, «Ак Барс» проведет первую встречу в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Время начала матча – в 19:30 мск.

Видео: соцсети ХК «Шанхай Дрэгонс»

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик #Шанхай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025