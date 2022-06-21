«Наши планы на лето»: «Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки команды

«Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки команды на это лето. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, предсезонные сборы казанский клуб проведёт на клубной базе в Казани. Игроки прибудут в столицу Татарстана 10-11 июля, а с 12 по 14 июля пройдут медицинское обследование. Тренировки на льду и земле будут проходить в период с 15 июля по 5 августа.

Также в ходе подготовки к сезону «барсы» проведут четыре гостевых контрольных матча: 6 августа с «Нефтяником», 7 августа с «Нефтехимиком» и 14-15 августа два матча против «Спартака».

Кроме того, предсезонка «Ак Барса» продолжится тренировками в Казани, а также турниром TANECO, который состоится с 26 по 29 августа и в котором примут участие четыре клуба: «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».

Сезон КХЛ 2022/23 стартует 1 сентября.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.