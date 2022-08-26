«Ак Барс» — «Локомотив», «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: в Казани стартует Кубок Танеко
Сегодня «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» в Казани в рамках предсезонного турнира Кубок Танеко. Начало встречи в 19:00.
Помимо «Ак Барса» и «Локомотива», в турнире примут участие уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Они проведут свой матч в 13:00 по московскому времени.
Турнир пройдёт в формате группового этапа, его победитель будет определён по проценту набранных очков от максимально возможного.
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» написала большой материал об основных интригах стартующего сегодня турнира.
Расписание матчей Кубка TANECO 2022:
26 августа, пятница
13:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
19:00. «Ак Барс» — «Локомотив»
27 августа, суббота
17:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
28 августа, воскресенье
13:00. «Локомотив» — «Салават Юлаев»
29 августа, понедельник
16:30. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»