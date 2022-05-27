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Спорт
27 мая 2022  11:25
Дамир Садриев

«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Анатолием Голышевым

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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев попал в сферу интересов «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что руководство клуба из Екатеринбурга сделало Голышеву квалификационное предложение, которое было отклонено стороной хоккеиста.

В минувшем сезоне на счету нападающего 2 (1+1) очка в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. Стоит отметить, что в составе «Автомобилиста» Голышев выступает с 2013 года.

В прошлом году хоккеист уезжал в клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», но так и не смог закрепиться за океаном и вернулся обратно в Екатеринбург.

Ранее «Ак Барс» официально объявил об уходе из клуба защитника Стивена Кэмпфера и нападающего Николая Коваленко.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк автомобилист
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