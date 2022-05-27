«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Анатолием Голышевым
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев попал в сферу интересов «Ак Барса». Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что руководство клуба из Екатеринбурга сделало Голышеву квалификационное предложение, которое было отклонено стороной хоккеиста.
В минувшем сезоне на счету нападающего 2 (1+1) очка в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. Стоит отметить, что в составе «Автомобилиста» Голышев выступает с 2013 года.
В прошлом году хоккеист уезжал в клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», но так и не смог закрепиться за океаном и вернулся обратно в Екатеринбург.
Ранее «Ак Барс» официально объявил об уходе из клуба защитника Стивена Кэмпфера и нападающего Николая Коваленко.