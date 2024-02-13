Ak Bars и команда Роналдиньо станут участниками Игр Будущего в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Участники чемпионатов мира и Олимпийских игр, чемпионы России и национальных первенств других стран, обладатели Кубка Гагарина по хоккею, а также команда легендарного бразильского футболиста Роналдиньо выступят на первом международном турнире «Игры Будущего».

Они будут соревноваться в дисциплинах вызова «Спорт», в котором привычные нам классические виды спорта объединены с их цифровыми аналогами.

Основная программа вызова «Спорт» включает в себя 6 дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-баскетбол, фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства и фиджитал-скейтбординг.

Так, фиджитал-футбол стартует 24-го февраля и пройдет в МВЦ «Казань-Экспо». За титул чемпиона поспорят 16 международных команд, представляющие страны Европы, Южной и Центральной Америки, Африки и Азии. В том числе и бразильская команда R10, которой руководит чемпион мира по футболу Роналдиньо.

В свою очередь, фиджитал-хоккей начнется 19-го февраля и состоится на «Татнефть Арене». За казанскую команду Ak Bars сыграют воспитанники клуба, лучший бомбардир в истории клуба КХЛ «Нефтехимик» Максим Пестушко, а также Евгений Монс, который провел в КХЛ более 10 лет.

Напомним, Игры будущего пройдут в столице Татарстана на 9 объектах по 20 видам спорта. В них примут участие более 2000 атлетов из разных стран. Первые соревнования стартуют уже 19 февраля.