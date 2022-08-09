Минстрой РТ: Годовой план по вводу жилья в Татарстане уже выполнен на 79%

План по вводу жилья в Татарстане на 2022 год на сегодня выполнен на 79%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«План на этот год у нас 2,8 миллиона квадратных метров жилья, и он выполнен уже на 79% – более 2 миллионов квадратных метров. Я уверен, что к концу года мы не только выполним эту задачу, но и сможем довести показатели до прошлогодних, согласно указу Президента России», – отметил министр.

Спикер напомнил, что прошлый год был для России и Татарстана рекордным по количеству введенного в эксплуатацию жилья. «В Татарстане мы перешагнули планку в 3,1 миллиона квадратных метров», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в нынешнем году, по прогнозам экспертов, около 40% от плана по вводу жилья составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.