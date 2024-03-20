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Айтишник рассказал, как сохранить свои файлы до блокировки IPhone
Заместитель директора IT-парка по IT-инфраструктуре Рифнур Камалов рассказал, как сохранить персональные файлы, которые могут пострадать в результате блокировки IPhone.
«В первую очередь, если такие новости появляются, следует сделать бэкап (резервная копия ценных данных, которая хранится отдельно от этих данных и может быть использована для их восстановления, – прим. Т-и) своих данных на всякий случай. Если есть синхронизации с ICloud и фотографии там сохраняются, то нужно выгрузить на локальное хранилище: ноутбук, компьютер, внешний жесткий диск. Так можно избежать риска утери этих данных», –сказал Камалов.
По мнению эксперта, от блокировки самого «яблочного» устройства вряд ли что-то поможет, если только отключиться от мобильной сети и Wi-Fi, чтобы устройство не имело доступа в интернет. «Тогда заблокировать его не смогут», – сообщил замдиректора IT-парка.
Ранее зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, в каком случае компания Apple отключит все iPhone в РФ, а Google — неперепрошитые телефоны на Android.
Подробнее читайте в материале «„За 15 минут до ядерного удара“: почему и когда Apple может отключить айфоны в России».
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