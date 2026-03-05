Айсылу Галиева: Составление родословной необходимо для самопознания

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане с каждым годом растет интерес к созданию родословных древ. Только за 2025 год в Госархив РТ поступило более 3 тыс. генеалогических запросов. О том, с чего начать составление генеалогического древа и как работать с архивами, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной конкурсу «Наша семейная родословная» («Нәселебез шәҗәрәсе»), начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Госкомитета РТ Айсылу Галеева.

Специалист отметила, что гораздо интереснее и эффективнее составить генеалогию самому, нежели поручить изучение истории рода постороннему человеку. Чтобы начать эту работу, в первую очередь необходимо изучить хранящиеся дома документы. Источниками драгоценной информации являются свидетельства о рождении, старые фотографии и даже надписи на надгробиях.

«Составление родословной – очень важное дело для вашей семьи и для вас самих. И сделать его можно только самому. Когда ты работаешь сам, оно становится еще более интересным и нужным», – подчеркнула Айсылу Галиева.

После сбора данных из семейного архива обычно обнаруживаются «белые пятна» генеалогической истории. По словам Айсылу Галиевой, информацию о родственниках, проживавших в дореволюционный период, можно найти в архивах, а о живших после 1930-х годов – в похозяйственных книгах, переданных в муниципальные архивы. В последних присутствует информация о главе семьи, его жене, детях, национальности и даже умении читать и писать.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще одним важным источником информации являются органы ЗАГС. Специалист напомнила, что при обращении в ЗАГС необходимо представить документы, подтверждающие родство. В то же время, чтобы поиски были успешными, должны быть точно известны имя, отчество, год и место рождения человека. «Если этой информации нет, то найти таких людей в архивах невозможно, потому что все документы велись по деревням и годам», – пояснила она.

Другой важный источник – метрические книги. С ними можно ознакомиться в читальном зале архива в электронном виде. Но с ними есть одна сложность: все записи выполнены арабской графикой, поэтому генеалог-любитель должен уметь читать арабицу. При отсутствии этого навыка придется обратиться к специалистам.

После того, как информация собрана, зависит от самого человека, в каком формате она будет представлена. Однако Айсылу Галиева призвала обращать внимание не только на внешний вид, но и на содержание. Генеалогическое древо должно быть не только красивым, но и исторически полным, акцентировала она.

«Родословная должна быть не только красивой, но и содержать как можно больше информации. Например, на листьях родословных, сделанных в форме дерева, пишут только имя человека. Но также хочется знать, когда и где он родился», – заключила начальник отдела.

Камиля Билалова