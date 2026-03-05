Победитель конкурса «Наша семейная родословная» получит путевку в малый хадж

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанская мечеть «Гаилэ» в восьмой раз организует республиканский конкурс «Наша семейная родословная» («Нәселебез шәҗәрәсе»). Главный приз обладателю Гран-при – путевка в малый хадж (умру). Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» имам-хатыб мечети «Гаилэ» Рустам хазрат Хайруллин.

По словам Рустама хазрата, главные цели конкурса – сохранить семейные ценности и пробудить у молодого поколения интерес к истории рода.

«Без знания нашей истории у нас нет будущего. С каждым годом у нас становится все больше участников. Знать семь поколений наших бабушек и дедушек, дальних родственников – дело святое. Возлюбленный пророк Мухаммед сказал: „Если кто на этом свете желает лучшей жизни, пусть не разорвет узы родства“», – заметил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В оргкомитет необходимо представить генеалогическое древо семьи, сочинение о своем роде, справку о составителе материалов и фотографии. Каких-либо ограничений относительно формата работ нет, но организаторы требуют, чтобы не было надуманных, «сказочных» родословных, не подтвержденных архивными документами.

«Ограничений нет. Это конкурс, направленный на научную, историческую, генеалогическую работу. Кто-то может сделать ее как красивую картинку, кто-то – с использованием IT-технологий, а кто-то – только в электронном формате. Возрастных ограничений не устанавливаем. Есть и те, кто создает „сказочные“ родословные, старается включить в свой род тех, кто не имеет к нему отношения. Поэтому мы настаиваем, чтобы генеалогии были проверены и подтверждены документами из Госархива», – пояснил Рустам хазрат Хайруллин.

Как посоветовала начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Госкомитета РТ по архивному делу Айсылу Галеева, желающим принять участие в конкурсе необходимо начать подготовку за шесть-семь месяцев, так как после обращения в архив получение полной информации может занять до полугода. Информация о годах рождения и смерти, семейном положении одного человека обойдется в 770 рублей, а дополнительная информация о составе семьи – в 1540 рублей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работы на конкурс принимаются до 20 мая. Итоги планируется объявить 27 мая – в день Курбан-байрама. Представить работы можно по адресу: 420025, г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2, или в электронном виде на почту: kitaphane.gailya@yandex.ru.

Конкурс проводится при поддержке Духовного управления мусульман РТ, газеты «Мусульмане», Государственного комитета РТ по архивному делу, Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ и журнала «Семья и школа».

Камиля Билалова