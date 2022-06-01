Айсен Николаев: Проведение Дней Татарстана в Якутии расширит сотрудничество двух регионов

Дни Татарстана в Республике Саха, приуроченные к празднованию 100-летия образования Якутской АССР, имеют важное значение для развития и расширения двустороннего сотрудничества. Об этом глава региона Айсен Николаев сказал на встрече с вице-премьером РТ, главой Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

«Рад, что программа Дней Республики Татарстан очень насыщенная, богата на разные мероприятия. Это будет способствовать дальнейшему развитию наших добрых братских отношений. Очень надеемся, что вам у нас понравится», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Николаев отметил, что в эти же дни в Якутии отметят национальный праздник Ысыах Туймаады, любимый всеми местными жителями.

Шайхразиев поблагодарил главу республики за теплый прием и сообщил, что в состав татарстанской делегации во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым также войдут и члены Правительства, представители бизнеса, культуры и союза писателей.

Основная программа Дней Татарстана в Якутии запланирована на 24 – 25 июня, но как ранее сообщал Шайхразиев, уже 22 июня в Якутске начнутся встречи, форумы, показы и конференции. Во время визита планируется подписать ряд соглашений и меморандумов по вопросам социально-экономического развития, провести деловой форум «Татарстан — Якутия», а также заседание Ассоциации инновационных регионов РФ.