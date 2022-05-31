Василь Шайхразиев: Будет здорово, если мы на празднике Ысыах откроем площадку Сабантуя

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев прибыл сегодня в Якутск во главе делегации, которая будет готовить проведение Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия). Рабочий визит татарстанцы начали с возложения цветов к памятнику основоположника якутской советской литературы писателя и ученого Платона Ойунского.

В беседе с журналистами из Якутии Шайхразиев отметил, что Татарстан и Республика Саха (Якутия) очень похожи: они являются автономными республиками, имеют свою Конституцию, Госсоветы, Правительства и успешно работают в составе России. Обе республики были созданы примерно в одно и то же время после Октябрьской революции 1917 года, поэтому отмечают свое 100-летие с небольшой разницей.

«Когда мы проводим празднования, люди зачастую видят только поверхностные мероприятия: конференции, концертные программы, гастроли, презентации книг. А для историков и активистов, для власти такие праздники – это в первую очередь возвращение к истокам, это изучение 100-летней истории. Нам очень повезло, что на наших землях жили трудолюбивые граждане, умеющие дружить, созидать, защищать нашу страну. Такими людьми и сильна Россия», – сказал Шайхразиев.

Вице-премьер Татарстана выразил благодарность за то, что в рамках 100-летия образования ТАССР правительственная делегация Республики Саха (Якутия) во главе с высшим должностным лицом Арсеном Николаевым посетила Татарстан.

«Мы еще раз окунулись в нашу историю дружбы, увидели наши корни. И тогда же мы договорились, что в 2022 году делегация во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетит празднование 100-летия Республики Саха (Якутия). Для этого у нас в республике создан оргкомитет, и мы в течение года прорабатывали вопросы с Правительством Саха (Якутия) о подготовке праздника. Сегодня мы приехали с рабочей группой и практически 21 июня первая группа наших специалистов, работников министерств, творческих коллективов, приедут в Якутск», – рассказал Шайхразиев.

По его словам, 22 июня в Якутске начнутся встречи, форумы, показы и конференции в рамках Дней Татарстана. Но основные мероприятия будут 24-25 июня с участием руководителей республики, активистов и ветеранов.

«Когда говорят о татарах, в первую очередь вспоминают про Сабантуй, когда говорят о якутах, вспоминают национальный праздник Ысыах. И будет очень здорово, если мы 25 июня в рамках национального праздника Ысыах откроем площадку Сабантуя. На территории Республики Саха (Якутия) тоже живут татары, они имеют свою историю, внесли вклад в развитие Якутии», – подчеркнул Шайхразиев.