Айрат Хайруллин представил нового замглавы Минцифры Татарстана

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Новым замглавы Минцифры Татарстана назначен Булат Габдрахманов. Нового заместителя коллективу представил глава ведомства Айрат Хайруллин.

«Булат Фанилович получил образование в Казанском федеральном университете по специальности „Прикладная математика и информатика“. Карьеру начал с должности техника-программиста в 2012 году. С 2020 г. он работал в Центре цифровой трансформации РТ, где до последнего времени курировал разработку информационных систем и сервисов в отрасли образования, культуры, спорта и молодежной политики», — рассказал министр в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Габдрахманов в том числе занимался модернизацией системы «Электронное образование РТ», стоит у истоков создания приложения «Я — школьник», а также работал над созданием сервиса «Локоло».

Ранее «Татар-информ» сообщал о новом назначении в Минпромторге республики.