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Назначен новый замглавы Минпромторга Татарстана
Дмитрий Гуськов назначен заместителем министра промышленности и торговли Татарстана. В ведомстве он будет курировать нефтехимическую и нефтегазовую отрасли. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства РТ сообщает пресс-служба министерства.
Ранее Гуськов возглавлял отдел межотраслевых проектов в нефтегазохимическом комплексе — на сайте ведомства он все еще указан в этой должности. Начинал карьеру оператором по добыче нефти и газа в «Татнефти», также занимал в ПАО должность замначальника цеха по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений. Затем трудился в «Шешмаойл» техническим директором и по совместительству заместителем главного инженера по развитию одноименной УК.
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