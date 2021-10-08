Айрат Хайруллин пояснил, что легло в основу объявленного Миннихановым Года цифровизации

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин пояснил, что легло в основу Года цифровизации, объявленного Президентом республики Рустамом Миннихановым в послании. Об этом министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи рассказал после завершения 25-го заседания Госсовета РТ.

«Конечно, цифровые технологии стали неотъемлемым элементом, который нас сопровождает, и мы его используем. В этих условиях дальнейшее развитие экономики, привлечение талантов, лучшие кадры, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, – все это легло в основу объявленного Года цифровизации. Уверен, что усилия Правительства, Государственного Совета, бизнеса будут направлены в первую очередь на повышение качества жизни и доходов граждан», – сказал Хайруллин.

Министр добавил, что вопросы цифровизации затрагивают каждую сферу жизни, поэтому, по его мнению, не случайно Президент РТ объявил 2022-й Годом цифровизации. «Цифровые решения являются единым элементом в повседневной жизни каждого жителя республики. Мы не можем обойтись без скоростной линии связи, без интернета. Видим, какую пользу приносят электронные услуги, когда 24 часа в сутки, семь дней в неделю можно обратиться в государственные органы власти и получить необходимые документы. И самое главное, что эта работа будет продолжена», – подчеркнул он.

Хайруллин отметил, что с помощью цифровизации решаются проблемы, которые возникают в связи с пандемией Covid-19. «Это, например, вопросы телемедицины, дистанционного образования, цифровизация промышленности как элемент повышения конкурентоспособности нашей продукции. 4G – стало необходимым элементом в каждом сельском поселении. Вопросы доступа к качественной мобильной связи, скоростного интернета являются уже базовыми элементами для всех граждан и экономики», – продолжил он.

Министр заметил, что один из главных тезисов послания Президента Татарстана – повышение качества жизни и доходов граждан. «За этим кроются такие задачи, как повышение реальных доходов жителей, дальнейшее развитие конкурентоспособной экономики. И мы видим пример мирового опыта – в странах, где инновации, технологические и цифровые решения ставятся во главу угла, определяется более высокое качество жизни. Уверен, что не только 2022 год, но и последующие годы будут направлены на развитие экономики, IТ-индустрии, наших больших проектов – казанского технопарка и Иннополиса. И все это обусловлено главной задачей – развитие человеческого капитала», – заключил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету заявил, что цифровизация — это, в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».