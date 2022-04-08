Айрат Хайруллин: Мы на 90% сформировали список компаний – резидентов нового ИТ-парка

Новый ИТ-парк в Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» по предварительным расчетам уже заполнен резидентами на 90%. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

«Новый ИТ-парк необходим для тех молодых компаний, которые уже не вмещаются и не могут попасть в текущий, потому что он полностью перегружен. У нас на 90% сформирован список тех компаний, которые к нам хотят прийти и стать резидентами», – заявил министр.

Он добавил, что сейчас проходит реконструкция здания обувной фабрики параллельно со строительством новых корпусов. Общая площадь нового комплекса составит около 44 тыс. кв. метров