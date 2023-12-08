Айрат Мубаракшин: Добровольчество – одна из деятельностей, которую поддерживает Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решение Президента России Владимира Путина выдвигаться на новый срок поддержал Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана. Об этом заявил «Татар-информу» исполнительный директор этой организации Айрат Мубаракшин.

«Мы совершенно точно поддерживаем это решение, видя курс на стабильность и дальнейшее процветание. И понимаем в этом необходимость. Владимир Путин – это руководитель страны с прямым участием и вниманием, адресной поддержкой», – сказал спикер.

Мубаракшин подчеркнул, что сейчас добровольчество – одна из главных сил в части воспитания подрастающего поколения, оказания помощи и поддержки, и положительный эффект этой деятельности очень большой.

Поэтому, по его мнению, это одна из деятельностей, которую поддерживает Президент России. Спикер напомнил, что не так давно Путин поддержал поправки к закону о благотворительной деятельности и добровольчестве.

«Это очень поможет работе добровольцев и волонтеров по всей стране, сделает ее удобнее. Соответственно, большему количеству людей нам удастся оказать систематическую помощь, появится больше людей, готовых помогать другим», – отметил он.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.