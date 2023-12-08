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Айрат Мубаракшин: Добровольчество – одна из деятельностей, которую поддерживает Путин
Решение Президента России Владимира Путина выдвигаться на новый срок поддержал Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана. Об этом заявил «Татар-информу» исполнительный директор этой организации Айрат Мубаракшин.
«Мы совершенно точно поддерживаем это решение, видя курс на стабильность и дальнейшее процветание. И понимаем в этом необходимость. Владимир Путин – это руководитель страны с прямым участием и вниманием, адресной поддержкой», – сказал спикер.
Мубаракшин подчеркнул, что сейчас добровольчество – одна из главных сил в части воспитания подрастающего поколения, оказания помощи и поддержки, и положительный эффект этой деятельности очень большой.
Поэтому, по его мнению, это одна из деятельностей, которую поддерживает Президент России. Спикер напомнил, что не так давно Путин поддержал поправки к закону о благотворительной деятельности и добровольчестве.
«Это очень поможет работе добровольцев и волонтеров по всей стране, сделает ее удобнее. Соответственно, большему количеству людей нам удастся оказать систематическую помощь, появится больше людей, готовых помогать другим», – отметил он.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.
Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.
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