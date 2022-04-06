Айрат Фаррахов: «Жириновский – потрясающий оратор и знаковая фигура российской политики»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский являлся блистательным оратором и знаковой фигурой в современной российской политике. Он мастерски привлекал внимание аудитории и пользовался подлинным уважением у коллег. Такое мнение о скончавшемся политике «Татар-информу» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он подчеркнул – без Владимира Жириновского сложно представить развитие нынешней политической системы страны, он внес в ее создание непосредственный вклад.

«Я знал его лично по работе на площадке парламента. Он всегда был очень ярким, эпатажным политиком. При этом – потрясающий собеседник, очень обязательный человек, великолепный знаток истории, и эти знания он всегда мог применить на практике. Он являлся просто потрясающим оратором и человеком, который имел свое видение развития страны», – отметил Фаррахов.

Народный избранник напомнил, что личность Жириновского всегда вызывала самые разнообразные оценки в стране, не оставляя никого равнодушным. В Татарстане также неоднозначно оценивали ряд высказываний политика, которые тот делал в адрес региона.

«На мой взгляд, это не была его истинная позиция, а просто один из элементов образа для привлечения внимания. В стенах Госдумы он, безусловно, пользовался уважением среди коллег. Это знаковая фигура отечественной политики – он создал партию, шесть раз становился участником президентской гонки. В России нет человека, который не знал бы Владимира Жириновского», – резюмировал Айрат Фаррахов.

О смерти 75-летнего политика стало известно сегодня. Глубокие соболезнования родным и близким Жириновского передал и Президент России Владимир Путин. Церемония прощания с ним пройдет в пятницу, сообщал ранее «Татар-информ».