Айрат Фаррахов: Запад сегодня осознает ошибочность своей политики

Западные страны сегодня находятся в тупике и начинают осознавать, что их политика, направленная против России, ошибочна. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Мне кажется, они сегодня понимают ошибочность своей политики. Это привело к падению их собственной экономики, и ситуация для них усугубляется. Изначально Запад провозгласил идею победы над Россией на поле боя, но невозможно победить страну, которая обладает самым мощным ядерным потенциалом», – сказал чиновник.

Он обратил внимание на то, что в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин был больше сосредоточен на внутренней политике, а не на внешней, он расставил все основные акценты.

«В ноябре пройдут выборы Президента США, летом – в Европарламент. На мой взгляд, политики и там, и там доводят ситуацию просто до абсурда», – добавил Фаррахов.

Подробнее о том, как новые инициативы и национальные проекты, объявленные российским лидером повлияют на жизнь в Татарстане и в стране в целом, депутат рассказал в интервью – Айрат Фаррахов: «Послание Путина – это поручения с жестким контролем решения вопросов».