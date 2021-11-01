Айрат Фаррахов: «Задача государства — сохранить рабочие места и поддержать бизнес»

Стартовал прием заявок от предпринимателей на получение мер поддержки для компенсации потерь, вызванных ограничительными антиковидными мерами и введенными по всей России нерабочими днями.

В масштабах страны бизнес может рассчитывать на гранты и возобновление программы льготных кредитов «ФОТ.3». На уровне Татарстана, помимо прочего, предприниматели с 1 ноября могут подать заявление на однопроцентный микрозаем — для этого необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики РТ.

Анитиковидные ограничительные меры окажут определенное влияние на экономику, и некоторые отрасли существенно пострадают, признал депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов. В то же время он добавил, что у государства есть ресурсы на компенсацию потерь и в принятом в первом чтении федеральном бюджете заложены резервы в том числе и для оказания поддержки предпринимателям.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в сегодняшних условиях главная задача государства — максимально сохранить рабочие места и поддержать предпринимателей.

«Экономика восстанавливается, вышла на уровень 2019 года. На рынке газа и нефти благоприятная конъюнктура, и федеральный бюджет пополняется. <…>. Мы должны к 2030 году удвоить число предпринимателей, эту задачу никто не снимал, и никаких скидок на пандемию быть не может. Для этого есть все условия и ресурсы», — отметил Фаррахов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о мерах поддержки бизнесу в нерабочие дни, которые оказываются в стране в целом и в республике в частности.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией. Накануне в стране зафиксирован новый суточный максимум случаев заражения.