Айрат Фаррахов: Выборы – это процесс по формированию наказов избирателей

Выборы – это процесс по формированию «народной программы» на основе наказов избирателей. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов на панельной дискуссии «Политические реалии и риски-2026. Как геополитическая ситуация влияет на восприятие избирательных кампаний».

«Это еще и возможность проявить себя, возможность взять на себя дополнительные обязательства и решить насущные вопросы граждан», – сказал парламентарий.

Самое главное – доверие избирателей, которое достигается через решение вопросов граждан и их максимальное участие в управлении государством, отметил он.

«Постоянная работа с избирателями дает им возможность понять, каким образом принимаются решения и для чего они необходимы», – подчеркнул депутат.

Фаррахов добавил, что депутаты Госдумы от Татарстана продвигают все федеральные законопроекты, которые инициирует парламент республики.

«Совсем недавно было очень длительное обсуждение муниципальной реформы. Все 120 поправок парламента Татарстана были внесены депутатами Госдумы от республики», – заметил он.