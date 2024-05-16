Айрат Фаррахов: «Впервые в мире поле для гольфа появится на территории хосписа»

На территории казанского хосписа «Наташа» вскоре появится поле для мини-гольфа. Пользу этого вида спорта обсудили на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © «Татар-информ»

«Вместе с предпринимателями, с профессиональным сообществом на территории хосписа „Наташа”, который был открыт совсем недавно Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, было принято решение построить поле для мини-гольфа. Это известная во всем мире история паркового гольфа, когда на небольшой территории, за счет правильно сделанного проекта, формируются подходящие пространства, где и взрослые, и дети смогут между собой посоперничать. И это гольф-поле уже близко к завершению. Это будет первое в мире гольф-поле на территории хосписа, на территории, где находятся тяжелые больные», – отметил депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

Фото: © «Татар-информ»

По его словам, этот вид спорта помогает отвлечься от болезни, он не травматичен и очень полезен, как детям, так и взрослым.

Председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что мини-гольфом будут заниматься взрослые пациента хосписа «Наташа». Кроме того, на занятия будут привозить ребят из детского хосписа.

«У нас в хосписе есть отделение для бойцов. Я ехал сюда и мне поступил звонок от друзей, с кем мы ездим на фронт с гуманитарным грузом. Боец, который только после ранения, спросил у меня, можно ли отдохнуть и пройти реабилитацию. Я ответил: „Обязательно”. А он спросил: „Вы на самом деле гольф-поле делаете?”. Я ему ответил, что да. Он спросил: „А можно будет мне поиграть?”. И я ответил: „Конечно, какие проблемы”», – поделился доброй историей Владимир Вавилов.

Фото: © «Татар-информ»

Обучать игре в мини-гольф будут профессиональные спортсмены. Они уже приезжали в детский хоспис, чтобы провести мастер-класс.

«Это прекрасная реабилитация. Во время этого открытого урока мы поняли, что это прекрасный вариант социализации. Эти детишки, которые пришли, с удовольствием играли в гольф, подкалывали друг друга, разговаривали, кидались друг в друга мячами, а мячи мягкие, абсолютно безопасные. Они подняли настроение и себе, и всем рядом находившемся, учитывая специфику их положения», – отметил вице-президент Ассоциации гольфа Татарстана Санжар Уакасов.

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» рассказывал, что совсем скоро в Татарстане пройдет благотворительный турнир по гольфу, средства от которого направят в фонд имени Анжелы Вавиловой.