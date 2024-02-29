Айрат Фаррахов о Послании Путина: Важно остудить пыл западных горе-руководителей

Лидеры западных государств в последнее время активно обсуждают военную помощь Украине с использованием новых вооружений и предпринимают попытки серьезных эскалаций, отметил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Фаррахов. В беседе с «Татар-информом» он выразил уверенность в том, что Президент России Владимир Путин в предстоящем Послании Федеральному собранию четко обозначит позицию РФ по этим вопросам, дабы остудить пыл «горе-руководителей» с Запада.

«Ядерная держава не может быть проигравшей. И очень важно остудить пыл всех этих горе-руководителей европейских. И Послание Президента, безусловно, расставит акценты по позициям РФ по данным вопросам», – считает Фаррахов.

Он обратил внимание на то, что из-за рубежа все чаще звучат пожелания порожения России, но ядерная держава не может быть проигравшей.

Подробнее о том, с чем российский лидер в этот раз может обратиться к Федеральному собранию и какие цели поставить перед правительством РФ – в материале «Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному собранию России».