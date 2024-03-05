Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Айрат Фаррахов: Нехватка кадров уже сказывается на доступности медпомощи
Нехватка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения достигла того уровня, когда она уже напрямую влияет на доступность медицинской помощи для граждан России, заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Об этом он сообщил в беседе с «Татар-информом».
«Это, действительно, становится огромной проблемой. В здравоохранении это уже напрямую сказывается на доступности медицинской помощи, особенно в части узких специалистов», – сказал чиновник.
Он обратил внимание, что эта проблема на сегодняшний день актуальна даже для таких «регионов-доноров», как Татарстан. Фаррахов подчеркнул, что новый национальный проект «Кадры», объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, в этой связи очень важен.
Подробнее о том, как новые инициативы и национальные проекты, объявленные российским лидером, повлияют на жизнь в Татарстане и в стране в целом, депутат рассказал в интервью – Айрат Фаррахов: «Послание Путина – это поручения с жестким контролем решения вопросов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»