Айрат Фаррахов: Нехватка кадров уже сказывается на доступности медпомощи

Нехватка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения достигла того уровня, когда она уже напрямую влияет на доступность медицинской помощи для граждан России, заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов. Об этом он сообщил в беседе с «Татар-информом».

«Это, действительно, становится огромной проблемой. В здравоохранении это уже напрямую сказывается на доступности медицинской помощи, особенно в части узких специалистов», – сказал чиновник.

Он обратил внимание, что эта проблема на сегодняшний день актуальна даже для таких «регионов-доноров», как Татарстан. Фаррахов подчеркнул, что новый национальный проект «Кадры», объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, в этой связи очень важен.

Подробнее о том, как новые инициативы и национальные проекты, объявленные российским лидером, повлияют на жизнь в Татарстане и в стране в целом, депутат рассказал в интервью – Айрат Фаррахов: «Послание Путина – это поручения с жестким контролем решения вопросов».