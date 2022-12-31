Айрат Фаррахов: «Лидерство „Татар-информа“ — результат ежедневной и многогранной работы»

Лидирующие позиции информационного агентства «Татар-информ» среди татарстанских СМИ достигаются за счет упорного ежедневного труда коллектива профессионалов. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Мне кажется, что главную оценку дают ваши читатели. Я — один из них. У „Татар-информа“ прекрасный сайт, наполненный большим количеством достоверной информации. Собрана хорошая команда профессиональных журналистов, с которыми можно обсуждать любые вопросы», — отметил Фаррахов.

По его словам, одним из отличительных качеств «Татар-информа» является вдумчивая, системная работа с данными. Все это позволяет доносить до читателей факты в удобной и понятной форме.

«Здесь налажена отличная работа с аналитикой. Как читатель, я подтверждаю те высокие рейтинги, которые „Татар-информ“ имеет сегодня. Вы являетесь лидерами по просмотрам и цитируемости. Это результат очень оперативной, ежедневной и многогранной работы», — резюмировал Айрат Фаррахов.

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