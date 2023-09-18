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Айрат Фаррахов: Главное, чтобы запреты опять не привели к росту нелегальных абортов
Инициатива запретить частным клиникам в Татарстане делать аборты может привезти к тому, что жительницы республики будут обращаться ради вышеупомянутой процедуры в клиники соседних регионов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» депутат Госдумы РФ и экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов.
Он напомнил, что в России уже вводился запрет на искусственное прерывание беременности, что привело к большому количеству криминальных абортов. Сейчас же прерывание беременности по желанию женщины прописано в законе, и этому никто не может воспрепятствовать.
По мнению Фаррахова, данное законодательство стоит лишь скорректировать, чтобы женщина принимала решение об аборте вместе с его отцом. «Хорошо, если бы учитывалось мнение ее супруга — отца ребенка, потому что абсолютное право женщины на аборт противоречит Семейному кодексу РФ», – пояснил депутат.
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