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Общество 18 сентября 2023 12:35

Айрат Фаррахов: Главное, чтобы запреты опять не привели к росту нелегальных абортов

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Айрат Фаррахов: Главное, чтобы запреты опять не привели к росту нелегальных абортов
Айрат Фаррахов
Фото:©«Татар-информ»

Инициатива запретить частным клиникам в Татарстане делать аборты может привезти к тому, что жительницы республики будут обращаться ради вышеупомянутой процедуры в клиники соседних регионов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» депутат Госдумы РФ и экс-министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов.

Он напомнил, что в России уже вводился запрет на искусственное прерывание беременности, что привело к большому количеству криминальных абортов. Сейчас же прерывание беременности по желанию женщины прописано в законе, и этому никто не может воспрепятствовать.

По мнению Фаррахова, данное законодательство стоит лишь скорректировать, чтобы женщина принимала решение об аборте вместе с его отцом. «Хорошо, если бы учитывалось мнение ее супруга — отца ребенка, потому что абсолютное право женщины на аборт противоречит Семейному кодексу РФ», – пояснил депутат.

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#Татарстан #частные клиники #аборты #Айрат Фаррахов
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