В РПЦ предложили запретить аборты без согласия супруга

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила сделать возможным искусственное прерывание беременности для замужней женщины в случае отсутствия медицинских показаний только при условии согласия супруга.

О соответствующей идее председатель комиссии священник Федор Лукьянов рассказал на круглом столе Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, организованном в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений, передает ТАСС.

«Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа», — поделился своим видением механизма принятия решения об аборте священник.

«Необходимо, чтобы оно (искусственное прерывание беременности — прим. Т-и) проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — добавил он.

При этом Лукьянов уверен, что к медицинским показаниям для проведения аборта следует относить только угрозу здоровья матери, а не ребенка — из-за возможности ошибок при перинатальном скрининге.

Кроме того, глава патриаршей комиссии призвал предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконные аборты и их рекламу. Отдельно он обрушился на частные клиники, на долю которых, по его данным, приходится «75% медикаментозных абортов».