Айрат Фаррахов: Депутатов от Татарстана волнует участие республики во всех проектах

Айрат Фаррахов

Фото: © «Татар-информ»

Приоритетом работы Государственной Думы в ходе осенней сессии станет рассмотрение инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Всего же в портфеле нижней палаты насчитывается 1013 не рассмотренных законопроектов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В первую очередь будет рассмотрен законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ. Сейчас они подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета, но механизм реализации этой нормы отсутствует. Инициатива, внесенная рабочей группой по спецоперации под руководством секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, призвана устранить эту проблему.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заметил, что в доклад рабочей группы вошло одно из предложений, возникших в ходе региональной недели в Татарстане на встрече с представителями фонда «Защитники Отечества». «Речь идет о льготах для участников СВО и их детей при поступлении в средние специальные учебные заведения», — пояснил он.

В свою очередь член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил, что по связанной тематике к нему обратились 280 человек. «Сейчас структура обращений стала меняться. Где-то не доплатили, где-то справку не дали, соответственно, не могут получить финансы, которые положены, и мы все эти вопросы решаем. Я думаю, что нам дополнительно необходимо принимать решение по материальной поддержке. Все вопросы участников СВО, членов их семей необходимо решать, и мы будем этим заниматься», — уверен парламентарий.

Фаррахов также упомянул о предстоящей работе над проектом закона о федеральном бюджете на следующий год и плановый период.

«Депутатов от Татарстана волнует участие республики во всех проектах. В части исполнения народной программы партии „Единая Россия“ Татарстан шел с опережением по всем пунктам — это ремонт дорог, школ, детских садов и больниц. Важно, чтобы всё это вошло в бюджет следующего года. В целом для нас важно, чтобы республика максимально приняла участие во всех проектах и программах РФ. Для нас это рабочие места и дополнительные инвестиции в республику», — заверил он.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дополнительная поддержка малого и среднего предпринимательства — еще одно важное направление работы депутатов ГД, сказал Фаррахов. Результатом октябрьских парламентских слушаний станут новые преференции и льготы для бизнеса, меры господдержки, убежден он.

Озабочены в нижней палате Федерального Собрания и снижением стоимости дизельного топлива и бензина. По словам «единоросса», в ходе правительственного часа с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева прозвучали заверения, что в ближайшие дни стоимость топлива будет снижаться.

«Мы уже видим снижение где-то на 3% в эти два дня. Будем надеяться, что эта динамика сохранится. Из-за увеличения производства топлива его экспорт стал еще выгоднее, отсюда дефицит и рост стоимости на внутреннем рынке. Этого нельзя допустить, иначе возросшая цена горючего войдет в стоимость товаров и продукции следующего года», — констатировал Айрат Фаррахов и анонсировал принятие дополнительных мер в случае необходимости.

Член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова рассказала, что в повестке осенней сессии —продолжение работы в рамках народной программы «Единой России». «Основными вопросами, в том числе в поле деятельности нашего комитета, [являются] решение социальных проблем, помощь семьям с детьми и особо нуждающимся категориям граждан», — уточнила она.

Парламентарий упомянула законопроект о занятости, согласно которому получать помощь со стороны служб занятости смогут не только безработные, но и люди, которые ищут более подходящую для них работу, и «долгожданный законопроект о статусе педагога».

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.