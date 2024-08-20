АИР заключило соглашение о сотрудничестве с ООО «Физра»

Соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития РТ и ООО «Физра» подписано сегодня в Казани на VII Межрегиональном форуме по государственно-частному партнерству (ГЧП).

«В прошлом году наша компания обустроила четыре объекта по федеральному проекту в рамках государственно-частного партнерства. В этом году в Татарстане у нас строятся два объекта. Один объект по ГЧП строим в Нижнекамске», – рассказал журналистам основатель компании «Физра» Ильшат Газизов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Спикер пояснил, что компания строит футбольные манежи. В этом году она открыла объекты в Альметьевске, Набережных Челнах и Уфе по концессии. В этом году начато строительство крытых футбольных манежей в микрорайоне «Салават купере» и в Зеленодольске.

«В этом году получили почти 360 млн рублей федерального гранта на два объекта. Наши инвестиции составят 300 млн рублей. В прошлом голу в Татарстан привлекли более 200 млн рублей», – добавил спикер.

Агентство инвестиционного развития РТ выступает уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП. Республика входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.