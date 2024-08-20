Эксперт назвал факторы, тормозящие развитие государственно-частного партнерства

На сегодняшний день в Татарстане заключено 125 концессионных соглашений, принято 20 решений о муниципально-частном партнерстве. Это проекты в сфере здравоохранения, образования, спорта, коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на пленарном заседании VII Межрегионального форума по государственно-частному партнерству (ГЧП), который проходит в эти дни в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани.

«Проведение межрегионального форума по государственно-частному партнерству стало для нас доброй традицией. Это живой формат, где каждый участник может поделиться опытом, получить ответы на интересующие вопросы, установить новые контакты. Правительство Татарстана всегда уделяло особое внимание укреплению взаимоотношений власти и бизнеса, привлечению инвестиций в экономику, в том числе с применением механизмов ГЧП», — сказал Рустам Нигматуллин.

Он напомнил, что в 2023-2024 годах в республике было заключено четыре концессионных соглашения по созданию и эксплуатации спортивной инфраструктуры, общий объём инвестиций составил 745 млн рублей.

«В рамках концессии продолжаем строительство автодороги „Алексеевск — Альметьевск“ в составе автомобильной дороги „Шали — Бавлы“ с общим объемом инвестиций 102 млрд рублей. Указанные проекты способствуют созданию новых рабочих мест, улучшению качества услуг, эффективному развитию новых территорий, что в конечном итоге улучшает качество жизни населения», — заметил Нигматуллин.

Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ РФ, модератор форума Максим Ткаченко назвал три существенных фактора, влияющих на развитие ситуации на рынке ГЧП. Во-первых, это кредитно-денежная политика и высокая ключевая ставка.

«Текущая ключевая ставка просто заградительная не только для инвестиций, но и в реальный сектор. С такими ставками реализовывать проекты в старых правилах игры будет практически невозможно, и это проблема», — заметил он.

Вторая проблема — «институциональные вопросы». По словам эксперта, последние 1,5 года были «беспрецедентными по активности контрольно-надзорных органов». Третий фактор — национальные цели развития, которые нужно достигать, а «денег в бюджете больше не становится». И роль ГЧП здесь должна быть более значимой, считает Максим Ткаченко.

VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству проходит 19-20 августа в Казани. В первый день его работы прошёл образовательный семинар «ЖКХ и городская среда: возможности развития инфраструктуры с привлечением внебюджетного финансирования». Во второй день состоялись стратегические сессии в формате бизнес-игры с ведущими экспертами в области ГЧП. Ключевыми темами стали «Госзакупки против ГЧП», «Социальные объекты через ГЧП», «Публичная инициатива как слагаемое успешного ГЧП», «ГЧП в сфере ЖКХ», «Правовые вопросы реализации проектов ГЧП» и другие.

Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития РТ, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике. По данным пресс-службы АНО «Дирекция международных программ», Татарстан имеет достаточный опыт в реализации проектов ГЧП. Республика входит в десятку лучших субъектов страны по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год.