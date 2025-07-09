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Экономика 9 июля 2025 09:12

АИР Татарстана создало видеовизитки о районах республики для инвесторов

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АИР Татарстана создало видеовизитки о районах республики для инвесторов
Талия Минуллина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По инициативе Агентства инвестиционного развития Татарстана для муниципалитетов создали видеовизитки, рассказывающие об их инвестиционном потенциале. Об этом сказала руководитель агентства Талия Минуллина в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Татарстан – первый регион России, кто сделал муниципальный инвестиционный профиль для наших муниципалитетов в видеоформате. Предполагается, что это документ – документы все у нас есть, но мы сделали и видеоформат, чтобы нашим инвесторам было удобно понять, что это за район, где он находится и что там есть», – пояснила Минуллина.

В распоряжении «Татар-информа» попали десять видеовизиток, в том числе о Набережных Челнах, Камско-Устьинском, Зеленодольском, Чистопольском и других районах.

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#агентство инвестиционного развития рт #Талия Минуллина #районы татарстана
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