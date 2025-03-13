Ахметов встретился с Председателем Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай Ялбаковым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов встретился с председателем Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай Эжером Ялбаковым. Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества в рамках Соглашения, подписанного в октябре 2023 года в Республике Алтай.

Ахметов поприветствовал гостей от имени председателя Госсовета Фарида Мухаметшина и депутатов парламента. Он рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана, его промышленном, сельскохозяйственном инвестиционном потенциале.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан – один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации, – подчеркнул Ахметов. – Достигать хороших показателей нам удается благодаря слаженной работе органов публичной власти, бизнеса и населения. Так, объем валового регионального продукта по итогам прошлого года превысил более 5 трлн рублей. Это очень серьезная сумма, к этому показателю мы шли упорно. Объем инвестиций за 2024 год составил 1,34 трлн рублей, а производство сельхозпродукции превысило 240 млрд рублей. Такие цифры позволяют республике реализовать достаточно масштабные проекты, в том числе социальные, гуманитарные и многие другие».

Ахметов проинформировал о деятельности Госсовета, о работе седьмого созыва республиканского парламента, выборы которого прошли в сентябре 2024 года, рассказал о работе парламентских комитетов, фракций и комиссий, депутатских групп и объединений.

Ялбаков поблагодарил руководство Татарстана, депутатский корпус за прием, отметив давние и теплые отношения между Татарстаном и Алтаем.

«Спасибо за оказанный прием в братской республике, у вас прекрасная столица, – отметил Эжер Ялбаков. – Мы, в свою очередь, надеемся на дальнейшее сотрудничество, чтобы дружба между нашими республиками укреплялась как в социально-экономическом развитии, так и в расширении межпарламентских связей в рамках подписанного Соглашения между нашими законодательными органами. Завтра запланировано подписание нового Соглашения между нашими регионами».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что в октябре 2023 года парламентская делегация Татарстана во главе с Председателем Государственного Совета Фаридом Мухаметшиным посетила Республику Алтай. В рамках рабочего визита было подписано Соглашение между Государственным Советом Республики Татарстан и Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай.

Ялбаков прибыл в столицу Татарстана с рабочим визитом для участия в Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», которая пройдет в Казани с 13 по 15 марта. В Республике Алтай по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова реализуется проект по возрождению популяции редких животных – ирбисов. Для этих целей на Алтае построен Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».

Участие во встрече также приняли со стороны Республики Алтай - председатель региональной общественной организации «Татарский культурный центр «Карым» Анвар Аминов, со стороны Госсовета – председатель Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета Мякзюм Салахов и другие официальные лица.