АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Агентство инвестиционного развития Татарстана предложило Министерству финансов России создать в республике Единый центр партнерских финансов. Предложение прозвучало на состоявшемся сегодня заседании экспертного совета Минфина РФ, посвященном исламскому банкингу, сообщает пресс-служба АИР РТ.

Представитель АИР Мария Кривенкова доложила о работе по развитию инвестиционного сотрудничества со странами ближневосточного и азиатского региона. В частности, она отметила значение имеющегося у России статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и активное участие Республики Татарстан в работе ОИС (Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир»).

Участие России в ОИС открыло Татарстану новые возможности для увеличения товарооборота с мусульманскими странами и реализации совместных инвестиционных проектов. Это, в частности, производство автомобилей Aurus при участии арабского фонда Tawazun, сотрудничество с эмиратской инвестиционной компанией Emaar Properties, взаимодействие с малайзийской компанией Maharani в нефтегазовой и нефтехимической сфере. Кроме того, значительные инвестиции в различные отрасли татарстанской экономики вложили турецкие компании.

Докладчица также упомянула роль Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Татарстан стал более привлекательным для инвесторов из стран ОИС, а компании республики смогли выйти на новые рынки, наладить партнерские отношения с фирмами из мусульманских стран. Мероприятие стало крупнейшей в РФ площадкой по обсуждению вопросов сотрудничества с мусульманскими государствами.

Представитель АИР РТ также напомнила об открытии в Казани в прошлом, 2025 году первого в странах СНГ Представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI. Развитие партнерского финансирования требует системного подхода к адаптации международных стандартов, указала она.

С учетом проделанной работы АИР РТ убеждено в необходимости создания в России Единого центра партнерских финансов. Дело в том, что, несмотря на успешные результаты эксперимента по внедрению партнерских финансов в четырех пилотных регионах (Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне), дальнейшее масштабирование практик исламского банкинга требует перехода от региональных инициатив к системной федеральной политике.

Среди функций, которые сможет выполнять подобный центр, Агентство инвестиционного развития РТ упоминает унификацию стандартов и регуляторики, оказание консультационных услуг участникам эксперимента и хозяйствующим субъектам, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов с использованием механизма исламского финансирования, и масштабирование образовательных программ.

Таким образом, ключевыми направлениями работы предполагаемого центра должны стать: методологическое сопровождение, акселерация проектов (отбор, экспертиза и поддержка пилотных проектов), образование и консалтинг (организация программ переподготовки, проведение сертификационных экзаменов, консультирование госорганов и бизнеса), международная коммуникация (организация участия российских делегаций в международных форумах, привлечение экспертов из исламского мира, продвижение российского рынка исламских финансов), продвижение, цифровая экосистема.

«Принимая во внимание уже сформировавшиеся тесные связи с международными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в сфере исламских финансов (сертификации, аккредитации, аудите), а также учитывая перспективы развития взаимодействия с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI, открывшей представительство в России на территории города Казани, считаем целесообразным открытие данного Единого центра именно на территории Республики Татарстан», – подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.