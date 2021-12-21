АИР назвало инвестором года в Татарстане НАМИ за проект Aurus

Агентство инвестиционного развития Татарстана назвало инвестором года Государственный научный центр России ФГУП Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», передал корреспондент агентства ИА «Татар-информ» с церемонии награждения в рамках клуба инвесторов Республики Татарстан.

Институт стал самым крупным российским инвестором Татарстана в 2021 году.

НАМИ – один из основных акционеров компании «Аурус», которая создала производство автомобилей премиум-класса Aurus в Татарстане. Институту принадлежит в компании 63,5%, Sollers 0,5%, Фонду обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%).

Инвестиции в производственную площадку, которая была открыта в этом году в ОЭЗ «Алабуга» составили 6,5 млрд рублей. Представителю компании также была вручена благодарность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Реинвестором года стала компания «Драйлок Технолоджиз», «Открытием года – «Наноэкохим», в номинации «Международное признание» лауреатом стала управляющая компания «Энергоразвитие», ESG-инвестором названа компания «Татнефть».

Агентство также определило лучшие муниципальные образования по инвестиционной деятельности. На третьем месте – Альметьевский район, втором – Елабужский, первом – Нижнекамский.

По словам руководителя агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, часто можно слышать про успех Татарстана и многие спрашивают: «Почему Татарстан такой успешный»?

«Конечно, это большая система, которую создал Президент Татарстана, и корпоративная культура и инвестиционная инфраструктура. Но это, прежде всего, те люди, которые сегодня находятся в этом зале. Несмотря на сложный экономический период, они находят в себе силы, мотивацию, время, ресурсы, в том числе финансовые, для того, чтобы реализовывать свои проекты. Мне очень приятно отметить, что несмотря на пересмотр экономических, финансовых моделей инвестиционных проектов, все равно мы уже констатируем рост внебюджетных инвестиций в текущем году на 13%», - отметила Минуллина.

Агентство инвестиционного развития Татарстана во вторник проводит итоговое в 2021 году заседание Клуба инвесторов Республики Татарстан. Клуб инвесторов Республики Татарстан – это совещательный орган при Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Членами Клуба инвесторов становятся инвесторы реализованных на территории Татарстана проектов. Таким образом, инвестор получает бесплатное сопровождение в Агентстве, информационную поддержку по дальнейшему развитию в регионе.

Ранее Минуллина сообщила, что инвестиции в основной капитал в этом году составят около 660 млрд рублей.