Айдар Салимгараев: У каждого из нас есть история, связанная с журналом «Ялкын»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев в День защиты детей побывал на фестивале детства «Ялкын фест» в Казанском Кремле. Приветствуя участников события, он напомнил, что «Ялкын» был и остается любимым журналом многих поколений.

«Поздравляю всех с прекрасным праздником! Журнал „Ялкын“ близок всем нам, многие из нас выросли с ним. Здесь у нас присутствует председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, его стихи в свое время публиковались на страницах „Ялкына“. Наш ветеран-журналист Эльмира апа Закирова здесь, она была главным редактором. Хочу поблагодарить всех, кто работал в журнале, приложил свои усилия для его развития. Наша цель — сохраняя их наследие, привносить в него новое, современное, развивать наш журнал и в будущем», — сказал Айдар Салимгараев.

«Ялкын фест» — фестиваль детства, посвященный 100-летию журнала «Ялкын». Гостем фестиваля стал также Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил коллективу редакции благодарственное письмо руководителя республики.

Гости фестиваля принимали участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях, таких как кулинарные мастерские, встреча с блогерами, этномаркет и многое другое. На площадке «Алдынгылар» выступили творческие коллективы республики. В рамках программы фестиваля в течение дня работали площадки различной тематики.