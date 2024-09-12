Айдар Салимгараев: Пусть радио «Күңел» продолжает служить обогащению духовной жизни

Фото: © Рамиля Саламова / «Муслюмово-информ»

В селе Муслюмово сегодня торжественно отметили начало вещания радио «Күңел» в Муслюмовском районе Татарстана, а также переход вещания местного радио «Мөслим» на частоту радио «Күңел».

Участников праздника поприветствовали руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, глава Муслюмовского района РТ Альберт Хузин, директор радио «Күңел» Лилия Гатина и руководитель ИА «Муслюмово-информ» Римма Афзалова.

«Дорогие друзья, земляки, — обратился к собравшимся местным жителям Айдар Салимгараев. — Спасибо, вас много, как на Сабантуе. Значит, наше радио вам нравится. Много лет оно работало в Челнах, теперь приходит в новые регионы. Пусть и в будущем радио „Күңел“ служит духовному обогащению нашей жизни. Спасибо всем!»

Фото: © Рамиля Саламова / «Муслюмово-информ»

По словам Айдара Салимгараева, коллектив радио обещает организовывать концерты на территории района. Глава муниципалитета Альберт Хузин поддержал эту идею. Он также выразил свою радость за жителей района, которые теперь смогут передавать свои поздравления через эфир. «Это, наверное, последние прекрасные дни лета. В такой день „Күңел“ поднимает нам настроение, оно начинает у нас работать. Спасибо радио „Күңел“, пусть и впредь оно служит во благо татарского народа», — заявил Альберт Хузин.

«В этих районах сильная татарская аудитория, жители сохраняют наш язык, культуру. Работает телевидение на татарском языке, выходят газеты. В Актаныше история радио начинается с 30-х годов. У него большие традиции, свое содержание. В регионе Закамья радио „Күңел“ — самое первое татарское радио. Появление радио „Күңел“ — это долгожданное, большое событие», — заметил в свою очередь Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиля Саламова / «Муслюмово-информ»

Вчера радио «Күңел» заработало в Актанышском районе. Генеральный директор АО «Татмедиа» напомнил, что Актанышский и Муслюмовский районы расположены на границе с Башкортостаном, что позволяет слушать передачи и жителям соседней республики. «Это нас очень радует, потому что у татар, наших соплеменников, в соседней республике появилась возможность слышать татарский язык, слушать татарскую музыку», — сказал Садыков.

Руководитель радио «Күңел» Лилия Махмутова поблагодарила руководство «Татмедиа» за помощь в расширении вещания. «Мы этот день очень ждали. С жителями Актаныша мы давно были знакомы: они много лет слушали радио „Күңел“ в формате онлайн. Мы и с народом Муслюмова знакомы. Теперь в этих районах будут работать не только их местные радио, но и радио „Күңел“. Жители получают возможность слушать сразу два радио. Районные радио будут иметь включения на частоте „Күңел“, передавать в эфир свои передачи», — сказала она.

Фото: © Рамиля Саламова / «Муслюмово-информ»

На большом праздничном концерте радио «Күңел» приняли участие звезды татарской эстрады Альфина Азгамова, Зарина Хасаншина, Ильназар, Артур Салихов, Руслан Кираметдинов, Фируза Хафизова и местные артисты.

Перевод материала татарской редакции «Татар-информа».