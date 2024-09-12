В Актаныше отпраздновали начало вещания радио «Күңел»

В селе Актаныш большим концертом отметили начало вещания радио «Күңел» на территории района. На частоте 90.0 FM, на которой выходит «Күңел», также можно будет слушать передачи местного радио «Актаныш». Концерт «Җырлы сәяхәт» - «Музыкальное путешествие» собрал множество сельчан, сообщает «Актаныш-информ».

Поздравить жителей района со знаменательным событием приехал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Он передал слова приветствия руководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева, и от его имени выразил благодарность главе Актанышского района Ленару Зарипову.

«В прошлом году мы открыли новое здание “Актаныш-информ” - филиала “Татмедиа” - единственное в Татарстане оборудованное на самом современном уровне. Начало свое вещание радио, оборудованное по последнему слову техники. Все это сделано при поддержке главы района Ленара Зарипова. Актаныш - это колыбель нашей нации. Актаныш - стратегический район в развитии языка, татарского народа. Это крупный район. Сегодня в Актаныше начинает свое вещание радио "Күңел".

Это создает для радио “Актаныш” возможность круглосуточно оставаться на связи со своими слушателями. Задача - добиться совместной работы радио “Актаныш” и радио “Күңел”, дать возможность слушателям наслаждаться песнями на родном татарском языке, доносить новости, информацию, интервью на татарском языке, рассказывать о выдающихся людях района, истории края.

Сегодня радио, как и социальные сети, является средством установления тесных связей с жителями. Еще одна возможность радио - это вещание на соседние регионы - Башкортостан, Удмуртия. В этих республиках проживает много татар, родные, близкие актанышцев. Радио “Актаныш” слушают и там. Желаю нам всем плодотворной работы, успехов!», - сказал Шамиль Садыков.

Глава района Ленар Зарипов от имени жителей поблагодарил руководство «Татмедиа» за возможность слушать радио «Күңел» на просторах Актанышского района.

«Радио "Күңел" - радио с душой. Это радио, основанное в 1997 году, было единственном татароязычным радио на всем Закамье. Спасибо тем, кто организовал этот праздник, артистам. Татары и в горе, и в радости находили утешение в песне. Чтобы наши ребята, которые находятся на специальной военной операции, вернулись живыми и здоровыми, слушали радио "Күңел", всегда радовались жизни», - пожелал Ленар Зарипов.

Участников торжественного события и всех слушателей также поздравили директор радио «Күңел» Лилия Махмутова, директор «Актаныш-информ» Айнур Гимадиев. На праздничном концерте выступили любимые артисты, звезды татарской эстрады Фируза Хафизова, Ильназар, Марат Шайбеков, Гузель Ахметова, Рафис Калимуллин. Также были организованы торговля, игры и розыгрыш призов.

Лейсан Газизова