Айдар Салимгараев привел в порядок могилу поэта Заки Нури

Сегодня в Татарстане стартовала акция по уборке и благоустройству могил известных татарстанских деятелей. Одним из ее участников стал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

На Арском кладбище он привел в порядок могилы известного татарского поэта, общественного деятеля Заки Нури и его супруги Валентины Нуретдиновой. Были покрашены ограды на могилах, надгробия очищены от пыли.

«В рамках объявленного в России Года науки и технологий приводим в порядок могилы наших видных деятелей. К тому же, сегодня День родного языка. Сегодня мы вспоминали нашего легендарного поэта, журналиста, внесшего большой вклад в развитие татарской культуры, языка, — Заки Нури. Отдать дань уважения — большая гордость для нас», — сказал Айдар Салимгараев.

Цель акции — увековечение памяти выдающихся личностей, внесших большой вклад в развитие Республики Татарстан. Она будет проходить в течение недели.

Заки Нури родился в 1921 году в Дрожжановском районе ТАССР. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После войны приезжает в Казань, работает в редакции «Татарстан яшьлэре», в Татарском книжном издательстве, Союзе писателей. В разные годы Заки Нури руководил литературным журналом «Казан утлары», Союзом писателей Татарстана.

Заки Нури — депутат горсовета Казани трех созывов. За труды в области литературы и общественной жизни награжден «Знаком почета», в 1981 году — орденом Дружбы народов. Изданы более шестидесяти сборников с произведениями Заки Нури, в том числе переводы. Поэт ушел из жизни в 1994 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что благоадаря акции будет благоустроено 47 могил татарстанских деятелей науки.