Представители власти РТ приведут в порядок 47 могил татарстанских деятелей науки

В Татарстане стартовала акция по облагораживанию могил научных деятелей республики, приуроченная к Году науки и технологий. Одним из первых ее участников стал замруководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев. Он вместе с работниками ведомства привел в порядок могилу доктора философских наук и первого президента Академии наук Татарстана Мансура Хасанова.

«Мы решили поддержать акцию и посетить места захоронений татарстанских видных деятелей, тех, кто сделал много для развития и сохранения родного языка, науки и культуры. Мы видим, что не все могилы находятся в хорошем состоянии», — сказал Терентьев.

Захоронение Мансура Хасанова было выбрано неслучайно. Среди его заслуг — создание Академии наук Татарстана, важные гуманитарные исследования, подчеркнул замруководителя Аппарата Президента РТ.

«Мы с сотрудниками департамента решили отдать дань уважения тому, благодаря чьим заслугам Татарстан сегодня развивается, а также сохраняет традиции. Если мы не будем помнить свои корни, то не сможем с уверенностью говорить о будущем», — заключил он.

Далее они посетили еще несколько могил ученых на Арском кладбище в Казани.

Организатором акции стал Комитет по делам детей и молодежи Казани. Каждый год они проводят уборку на воинских захоронениях. В этом же году по инициативе Кабинета Министров РТ было решено привести в порядок и могилы деятелей науки, отметила сотрудник комитета Екатерина Батманова.

«Этот год объявлен Годом науки и технологий, поэтому проводится такая акция. Всего за ближайшую неделю будет убрано 47 захоронений. Среди них деятели науки разных сфер. Многие представители Кабинета Министров поддержали акцию и в течение ближайших семи дней посетят кладбище», — пояснила собеседница агентства.

2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.