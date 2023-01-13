Встреча Мухаметшина с журналистами прошла в техникуме народных художественных промыслов

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журналистов Татарстана с Днем российской печати. Он поблагодарил их за работу и пожелал творческих успехов на торжественном мероприятии, которое прошло сегодня в Казанском техникуме народных художественных промыслов.

«Я рад приветствовать вас на этом празднике. Особая благодарность – Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину за верность традиции. Каждый раз он приходит на торжественное мероприятие и поздравляет нас с этим праздником», – сказал Салимгараев.

Он также зачитал поздравление руководителя Аппарата Президента республики Асгата Сафарова. «Пусть верность лучшим профессиональным традициям и высокая ответственность перед аудиторией будут и впредь главными ориентирами в ежедневной работе всего журналистского корпуса нашей республики, а ее результаты служат общему большому делу – единению татарстанцев перед лицом многих сложных вызовов, в целом обеспечению устойчивости и благополучия нашей огромной многонациональной страны», – говорится в тексте поздравления.

В этом году мероприятие по случаю Дня российской печати было решено провести в Казанском техникуме народных художественных промыслов, поскольку 2023-й объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций.

В настоящее время техникум, который в этом году отмечает 60-летие, ведет подготовку по двум специальностям и семи профессиям: дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, портной, художник по костюму, вышивальщица, ювелир, изготовитель художественных изделий из дерева, изготовитель художественных изделий из керамики и исполнитель художественно-оформительских работ.

Задача техникума – возрождать, изучать, сохранять и развивать народные художественные промыслы, национальную культуру всех народов России. Здесь осуществляется интеграция традиционных культур в современное образовательное пространство, возрождаются лучшие традиции народных ремесел. Сохраняя преемственность, мастера и студенты создают произведения искусства, соответствующие новым формам быта, используя при этом национальные орнаменты и традиционную технику.

Для представителей СМИ была проведена экскурсия по техникуму, а также они приняли участие в мастер-классах по художественной росписи акрилом, изготовлению керамических изделий и татарского национального головного убора.