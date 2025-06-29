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Общество 29 июня 2025 19:09

Айдар Салимгараев объяснил цели акции «Замочи мошенника»

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Айдар Салимгараев объяснил цели акции «Замочи мошенника»
Айдар Салимгараев
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на Фестивальном бульваре прошла информационная кампания «Замочи мошенника», посвященная борьбе с телефонным, интернет- и банковским мошенничеством среди жителей Татарстана.

Мероприятие было нацелено на то, чтобы в кратчайшие сроки донести до горожан актуальные знания о новых схемах мошенничества и помочь им научиться распознавать обман.

Антимошенническую акцию посетил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он заявил, что главная цель проекта – жестко противодействовать мошенникам, которые используют манипуляции. По его мнению, сейчас интернет-мошенники намного опаснее, нежели ранее.

«Мы видим, насколько [часто] аферисты становятся не просто обычными обманщиками, а переходят на более серьезные и опасные действия. Поэтому тут наша задача – жестко противостоять мошенникам. Нам важно достучаться до людей, чтобы те не позволяли собою манипулировать», – подчеркнул Салимгараев.

«Это желание достучаться, ворваться в информационный шум и показать, что мошенник может быть еще и комичным», – уточнил он.

Руководитель РА «Татмедиа» также назвал представителей молодежи и пожилых людей «болевыми точками», так как именно они – особенно уязвимые группы населения.

«Мы видим, что цель интернет-мошенников – это молодые и пожилые люди. Аферисты заметно тянутся к ним. Потому сегодня мы должны работать на будущее поколение, на молодежь», – пояснил Айдар Салимгараев.

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#Мошенничество #полезная информация #Айдар Салимгараев
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